500 Bin Sosyal Konut Projesinde Kura Heyecanı Sürüyor!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' kapsamında TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesinde kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri, noter huzurunda belirlendi.Bu hafta ise Ankara, Muğla, İzmir ve Hatay olmak üzere 4 ilde 71 bin 799 konut daha kura ile sahiplerine kavuşacak.Böylece 79 ilde 403 bin 632 konutun hak sahipliği tamamlanmış olacak.Kalan iller için kura takvimi yakında açıklanacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi' kapsamında Ankara'da inşa edilecek konutların hak sahipleri yarın çekilen kura ile belirlenecek.Ankara'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri, yarın kura işlemleriyle belirlenecek.Toplamda 31 bin 73 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.29 Aralık 2025-1 Mart arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı.Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.Bu haftanın takvimine göre yarın Ankara'da 31 bin 73, 4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417, 6 Mart Cuma İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak.