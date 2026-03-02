Pakistan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, cumartesi günü ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü.Saldırının ardından Tahran yönetimi, misilleme olarak İsrail ve Körfez ülkelerine füze saldırıları başlattı.Olayın ardından bölgede gerilim hızla tırmanırken, Pakistan gibi İran'la yakın ilişkileri olan ülkelerde de protestolar patlak verdi.Pakistan, ABD'ye karşı eylemlere başladı.Gilgit-Baltistan bölgesindeki Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırıları sonucu öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bölgedeki tüm yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği ve bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı aktarıldı.Gilgit-Baltistan bölgesindeki mağazalar, pazar yerleri ve iş merkezlerinin ise kapalı kaldığı belirtildi.Pakistan'da dün başlayan protestolarda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.