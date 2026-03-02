Katlanabilir iPhone Fiyatı Şaşırtabilir!

Yıllardır süren bekleyişin ardından Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için üretim süreci hız kazandı. Sektörden gelen son raporlar, Apple'ın bu yeni amiral gemisini sadece teknolojisiyle değil, aynı zamanda fiyatıyla da dünyayı şaşırtmaya hazırlandığını gösteriyor. Beklentilerin aksine, Apple'ın katlanabilir pazarda çok daha rekabetçi bir konumda yer alması bekleniyor.Daha önceki sızıntılar, katlanabilir iPhone'un 2.400 dolar bandında olacağını işaret ediyordu. Ancak Şubat 2026 sonu itibarıyla ortaya çıkan yeni raporlar, Apple'ın “muhafazakar” bir fiyatlandırma politikası izleyeceğini iddia ediyor. Apple'ın amacı, cihazı erişilebilir kılarak Samsung Galaxy Z Fold 8 gibi rakiplerinden pazar payı çalmak. Güncel tahminler, başlangıç fiyatının 1.899 dolar ile 2.000 dolar arasında olabileceğini gösteriyor.Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda katlanabilir modelin, Eylül 2026'da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte sahne alması planlanıyor. Apple, bu modelde Face ID yerine iPad Air modellerinden tanıdık olan güç tuşuna entegre Touch ID sistemini kullanarak iç hacmi optimize etmeyi hedefliyor.Apple'ın katlanabilir telefonu bu kadar geciktirmesinin en büyük sebebi olan ekran izi konusunda önemli adımlar atıldığı belirtiliyor. Gelişmiş bir menteşe mekanizması sayesinde katlanma izinin 0.15 mm derinliğin altına indirildiği sızan bilgiler arasında. Bu değer, rakip katlanabilir telefonlardaki izden çok daha sığ ve neredeyse fark edilemez bir deneyim vaat ediyor.