Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Diplomasisi! Peş Peşe Kritik Temaslar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış diplomasisini hızlandırdı. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını kaydetti.Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman'ın ardından Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile de görüştü. Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.Akşamın ilerleyen dakikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.