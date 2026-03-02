Emekli İkramiyesi İçin Geri Sayım Başladı! Ödemeler Ne Zaman Yapılacak

Emekli bayram ikramiyeleri için yapılacak artış SSK, Bağkur emeklilerinin gündeminde. Her yıl belli oranlarda zamlanan emekli ikramiyeleri için yapılacak ödeme merak ediliyor. Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…İlk kez 2018'de ödenmeye başlanan emekli ikramiyeleri aynı yılda 1.000 TL olarak açıklandı. 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2.000 TL, 2024'te 3.000 TL, 2025'te ise 4.000 TL olarak ödendi. İkramiyeler yılda 2 kere Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatıyor.Kulislerde 3 farklı zam oranı üzerinde konuşulduğu öğrenildi. Mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ödemenin 5.000 TL ile 5.500 TL aralığına çıkabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bütçe imkanlarının uygun olması durumunda 6.000 TL'lik olasılığında masada yer aldığı ifade edildi.Yaşamını yitiren sigortalının yakınlarına ödenen ölüm aylığı alanlar hisselerine göre ikramiye ödemesi alacak. Örneğin dul aylığını yüzde 75 oranında alan bir kişi, açıklanan ikramiyenin yüzde 75'i kadar ödeme alacak. Yüzde 50 oranında aylık bağlananlar ikramiyenin yarısını, yüzde 25 oranında aylık alanlar ise dörtte birini alacak.Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında ödenebileceği tahmin ediliyor.Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'şn haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin artırılması ile ilgili yasal düzenlemenin de hazır olduğunu rakam konusunda karar verildiğinde hemen TBMM'ye sunulacağını belirtti. Emekliler şu anda her bayram için 4 bin TL ikrâmiye alıyor. Bunun 5 bin-6 bin aralığında bir rakama yükseltilmesi gündemde.