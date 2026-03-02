İngiltere'de Savaşta Kararını Verdi! İngiliz Basını Böyle Duyurdu

İngiltere, İran'a yönelik operasyonlarda kullanılmak üzere ABD'nin askeri üs taleplerine onay verdi.Başbakan Keir Starmer, İran'ın bölge genelinde artan füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı önlem amacıyla İngiliz üslerinin ABD'nin sınırlı savunma operasyonlarına açıldığını açıkladı. X üzerinden yayımladığı mesajda Starmer, Washington yönetiminin “belirli ve kısıtlı savunma hedefleri doğrultusunda” üslerin kullanımını talep ettiğini belirtti.Starmer, kararın gerekçesini ise “İran'ın bölgedeki füze saldırılarını engellemek, sivillerin hayatını korumak, Britanya vatandaşlarını riske atmamak ve çatışmaya taraf olmayan ülkelerin hedef alınmasını önlemek” olarak ifade etti.İngiliz medyası gelişmeyi “Britanya, İran'a karşı yürütülen savaşa destek veriyor” başlığıyla aktardı.Başbakan ayrıca, Fransa ve Almanya ile daha önce yapılan ortak açıklamada da ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik eylemlerine destek ihtimalinin ilk kez dile getirildiğini hatırlattı. Söz konusu açıklamada, bölgedeki çıkarları ve müttefikleri korumak amacıyla “gerekli ve orantılı savunma adımlarının” desteklenebileceği, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin kaynağında etkisiz hale getirilmesinin seçenekler arasında olduğu vurgulanmıştı.Londra yönetimi geçmişte uluslararası hukuk gerekçesiyle RAF Fairford ile Chagos Adaları'ndaki Diego Garcia üssünün ABD tarafından kullanılmasına onay vermemişti. Bu tutumun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Chagos Adaları'nın Mauritius'a devrine ilişkin Starmer hükümetine verdiği desteği geri çekmişti.Starmer, sol kanattan İran'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak kınaması yönünde baskı görürken, sağ kanattaki üst düzey isimler de diğer dünya liderleri gibi açık destek açıklaması yapması çağrısında bulundu.