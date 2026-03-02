Kamyonetten çıktı! Tam 4 Milyon 500 Bin Adet

Adana’da bir kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değerinin ise 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D. ve A.İ.'in kente gümrük kaçağı makaron sokacağı bilgisine ulaştı.Bunun üzerine ekipler teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin makaron yüklü kamyonetini yerini tespit etti. Söz konusu kamyonet, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde önü kesilerek durduruldu.- Araçta yapılan aramada kartonların içerisinde toplamda 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. H.D. ve A.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Ele geçirilen makaronların ise gümrüklenmiş fiyatının 3 milyon TL olduğu belirtildi.Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.