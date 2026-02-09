Adnan Oktar Neden Hapse Girmişti? Süreç Nasıl İlerledi...

Adnan Oktar hakkında yürütülen soruşturma 11 Temmuz 2018'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından başlatıldı. Soruşturma kapsamında Oktar, Oktar Babuna ve 176 kişi; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “çocukların cinsel istismarı”, “cinsel saldırı”, “siyasi ve askerî casusluk”, “rüşvet”, “resmî belgede sahtecilik”, “tehdit”, “şantaj”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “tarihî eser kaçakçılığı” dâhil olmak üzere 30 ayrı suçtan gözaltına alınmıştı.Aynı gün düzenlenen polis operasyonlarında Kandilli'de bulunan villa ile A9 TV stüdyosunda aramalar yapıldı. Aramalarda 50'den fazla silah, çelik yelek, zırhlı araç ve çeşitli tarihî eserler ele geçirildi. Gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanan Oktar, Silivri Cezaevi'ne gönderildi ve daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.Soruşturma kapsamında Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, villada tespit ettiği 23 kaçak yapı hakkında yıkım kararı verdi ve kaçak eklentilerin yıkımını 13 Kasım 2018'de tamamladı.Adnan Oktar ve örgüt üyeleri hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 171'i tutuklu olmak üzere toplam 226 sanık yer aldı. Sanıklar, 17 Eylül 2019'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen duruşmada hâkim karşısına çıkmıştı.. Savcılık, Oktar hakkında 870 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.Mahkeme, 11 Ocak 2021'de açıkladığı kararla Oktar'a çeşitli suçlardan toplam 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Örgüt yöneticisi sıfatıyla verilen diğer cezaların eklenmesiyle toplam ceza 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin lira adli para cezasına çıktı.Yargıtay, 15 Mart 2022'de kararı eksik kovuşturma ve hatalı değerlendirme gerekçesiyle bozdu. Oktar, 26 Nisan 2022'de Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Erzurum'a sevk edildi. Yeniden görülen davada mahkeme, 17 Kasım 2022'de Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 12 Nisan 2023'te verilen hapis cezalarını onadı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Temmuz 2024'te kararı onadı ve ceza kesinleşti.