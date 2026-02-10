Suudi Arabistan ile GÖKBEY Anlaşmasında İlk İmzalar Atıldı!

Türk savunma sanayii, dünyaya yayılmaya devam ediyor.Bu kapsamda önemli bir anlaşmaya daha imza atıldı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında, GÖKBEY helikopterinin yurt dışında ortak üretimi için ilk imza atıldı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY'in ortak üretimi konusunda uzun vadeli, yüksek teknoloji kazanımlı stratejik anlaşma konusunda mutabakat zaptı imzalandı.Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı.Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak.Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek.Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek.Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a ilgisi ve muhtemel iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu ifade etmişti.Projeye dahil olmak isteyen ülkeler bulunduğuna işaret eden Demiroğlu, şunları söylemişti:Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz.Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim.GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik de geçen sene yoğun bir çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Demiroğlu, 'Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda.Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var.Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var.' ifadelerini kullanmıştı.GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, tamamen yerli ve milli bir hava platformu olarak öne çıkıyor.Sivil ve askeri görevlerde kullanılmak üzere tasarlanan GÖKBEY; personel ve yük taşıma, arama-kurtarma ile ambulans helikopteri görevlerini yerine getirebiliyor.Helikopter, zorlu iklim ve coğrafi koşullarda yüksek performans sunacak şekilde geliştirildi.Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen projede seri üretim süreci devam ediyor.