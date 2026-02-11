Özgür Özel Haddini Aştı! Bakan'a Tehdit...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün gece Resmi Gazete kararlarıyla iki bakanlıkta değişikliğe gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlarda, görevden affını isteyip talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.Karar sonrası gözeler muhalefet cephesine çevrilmişti...CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin bu sabah açıklamalarda bulundu.Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından konuşan Özel, Gürlek'i tehdit ederek şu ifadeleri kullandı;Bakanlık koltuğu, Akın Gürlek'e yargılanmama imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Biz onu Yüce Divan'da çatır çatır yargılatana kadar. Siz Akın Gürlek'in Yüce Divan'da yargılanacağı gün neler olacak? Akın Gürlek o günü düşünsünYarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Ama kimsenin şüphesi de olmasın ki bu saldırıyı ülke en ağır saldırı altında iken ülkeyi saldırıdan, işgalden kurtarıp bu ülkeye bir Cumhuriyet ve ardından demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı, mücadelesi ve direnci bugünlere de damgasını vuracak.Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz ve Sayın Genel Başkanımızın huzuruna nasıl bugün Türkiye'nin birinci partisi olarak geldiysek, Türkiye'yi yöneten iktidar partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, o partinin sorumluluk almış siyasetçileri dünüyle, bugünüyle, yarınıyla el ele, omuz omuza, kol kola girmiş yürüyen Atatürkçüler, CHP'liler olarak buraya tekrar geleceğiz. O yüzden saldırı altında olmamızı ve bu saldırıların ardı arkası kesilmeyeceğini düşünmemizi ve bunun bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere sadece 'Daha çok beklersiniz, Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir ve bu milletin bir kez daha bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar da mücadelesini sürdürecektir' diyorum.