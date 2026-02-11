Merakla Beklenen Telefonun Özellikleri!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi için geri sayım sürerken, Galaxy S26 özellikleri ve fiyatlarına dair bugüne kadarki en kapsamlı sızıntı teknoloji dünyasına bomba gibi düştü. Tanıtım öncesi ortaya çıkan bu bilgiler, S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinin donanım detaylarını, kamera yeteneklerini ve Avrupa pazarındaki tahmini fiyat etiketlerini gözler önüne seriyor. Görünen o ki Samsung, bu yıl donanımsal devrimden çok yapay zeka yeteneklerine odaklanmış durumda.Sızıntılara göre, yeni seride işlemci konusunda yine bölgesel bir ayrım söz konusu olacak. Galaxy S26 ve S26+ modelleri Avrupa'da gücünü Exynos 2600 yonga setinden alırken, serinin en güçlüsü olan Galaxy S26 Ultra'da ise hız aşırtılmış çekirdeklere sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi kullanılacak.RAM tarafında ise standart modellerde 12 GB RAM bulunurken, S26 Ultra'nın 1 TB depolama seçeneğinde 16 GB RAM'e kadar çıkılacağı belirtiliyor. Ayrıca, başlangıç modeli olan S26'nın artık 256 GB depolama ile geleceği de önemli bir detay.Ekran boyutları ve çözünürlüklerinin S25 serisi ile aynı kalacağı, ancak tüm modellerin çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı olan Gorilla Armor 2 ile korunacağı iddia ediliyor. Batarya kapasitesinde ise en dikkat çeken gelişme, Galaxy S26 modelinde yaşanacak.Standart modelin bataryası, selefine göre 300 mAh artışla gelecek. S26 Ultra ise 60W kablolu şarj desteği sunarak daha hızlı bir deneyim vaat edecek. Bununla birlikte, sızıntılar serinin hiçbir modelinde Qi2 kablosuz şarj için dahili mıknatısların bulunmayacağını gösteriyor.Kamera, akıllı telefonlarda en çok merak edilen donanımlardan biri. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S26 ve S26+, birbiriyle aynı kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kurulumda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 10 MP çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Tüm modellerde ise 12 MP'lik bir ön kamera bulunacak.Asıl büyük geliştirmeler ise Galaxy S26 Ultra modelinde karşımıza çıkıyor. Cihazın dörtlü kamera kurulumu şu şekilde sıralanıyor:200 MP f/1.4 ana kamera50 MP 5x optik yakınlaştırma yapabilen periskop telefoto kamera50 MP f/1.9 ultra geniş açılı kamera10 MP 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kameraSızıntılar, Avrupa başlangıç fiyatlarının Galaxy S26 için 999 Euro, Galaxy S26+ için 1.269 Euro ve Galaxy S26 Ultra için 1.469 Euro olacağını öngörüyor. Serinin 25 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.