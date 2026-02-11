Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Hafız Vali...

Türkiye gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile yeni bir gündem kazandı.Uzun süredir beklenen kabinede değişiklik gerçekleşti.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.2018'de Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulunan Çiftçi, 9 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirilmişti.Erzurum'da başarılı 2 yıl geçiren Çiftçi buradaki birçok icraatiyle ulusal çapta gündem oldu.'Hafız Vali' olarak da tanınan Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunduğu anlara ilişkin görüntüleri bunların başında geliyor.Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen ve Erzincan'da gerçekleşen, 'Hafız Kal Yarışması' Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 2024 yılımda 1'inci olmuştu.Çiftçi bu yönüyle de büyük beğeni toplarken muhalif kesim tarafından eleştirilerin hedefine oturtulmuştu.Mustafa Çiftçi henüz Çorum'da görev yaparken de muhalefet çevrelerin hedefi haline gelmişti.Özellikle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca anmasına aktılması CHP'yi adeta ayağa kaldırmıştı.Ülke gündeminde gelen bu anmaya ilişkin bir açıklama yapan Çiftçi “İskilipli Atıf Efendi bize hain diye tanıtılan, böyle bilmemiz istenen mazlum ve mağdur insanlardan biridir. Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından haksız-hukuksuz yere zulmen idam edilmiştir” diye yanıt vermişti.Çiftçi'nin bir diğer dikkat çeken yönü ise ecdada bağlılığı.Çiftçi'nin Erzurum'da görev başındaki son günü olan 10 Şubat'ta Erzurum Valiliği'nin resmi hesabından yapılan Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım da dikkat çekti.Yapılan paylaşımda 'Sultan II. Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümünde; rahmet ve hürmetle anıyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.' ifadeleri kullanıldı.Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Erzurum Valiliği'nden makama atanırken üstesinden geldiği bir sorun da sokak köpekleri sorunu...2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, köpeklerin sokaklardan toplatılması ve rehabilite edilerek barınaklara yerleştirilmesi, rehabilite edilemeyen köpeklerin uyutulmasını öngören yasanın ardından Erzurum'da harekete geçildi.Gerekli çalışmalar kısa sürede hayata geçirildi, barınaklar tamamlandı ve köpeklerin sokaklardan toplanmasına başlandı.Çiftçi, 6 Kasım 2025'te şehrin tamamen başıboş sokak köpeklerinden temizlendiğini duyurmak üzere kameraların karşısına geçti.Çiftçi, yaptığı açıklamada 'Dün itibarıyla bizdeki rakamlara göre; ilimizde, ilçemizde, sahipsiz sokak hayvanlarının hepsini toplamış ve sayıyı sıfırlamış durumdayız.' dedi.Yapılan bu açıklama, başıboş sokak köpeklerine onlarca kurban veren Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.Şimdi Çiftçi'nin aynı başarıyı Türkiye genelinde hayata geçirmesi, en büyük beklentilerden biri oldu.