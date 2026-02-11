Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü etkinliklerinde halka hitap etti.Konuşmasında, devrimin ilk gününden bu yana İran'ın çeşitli girişimlerle hedef alındığını savunan Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin devrimi zayıflatmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadıklarını ileri sürdü.Ülkede son dönemde yaşanan protestolara da değinen Pezeşkiyan, 8 ve 9 Ocak'ta yaşanan olayların toplumda derin bir üzüntüye yol açtığını belirtti.Cumhurbaşkanı olarak yaşanan aksaklıklar ve eksiklikler nedeniyle halktan özür dileyen Pezeşkiyan, hükümetin vatandaşların taleplerini dinlemeye hazır olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, “Halkın sorunlarını kararlılıkla çözmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.ABD'yle müzakerelerine değinen Pezeşkiyan, şunları söyledi:Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a, ve Mısır'a İran konusunda hassasiyet gösterip sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba göstermeleri, İsrail ve ABD'nin kötü niyetli planlarını hayata geçirmemeleri noktasındaki gayretleri için tüm ülkelere teşekkür ediyorum.Ülkesinin nükleer silah üretme peşinde olmadığını ve bunu doğrulamak için her şeye hazır olduklarını dile getiren Pezeşkiyan, 'ABD ve Avrupa tarafından yapılan açıklamalar güvensizlik duvarı oluşturuyor. Müzakereler bu nedenle sonuca varmıyor.' değerlendirmesinde bulundu.Dış politika mesajları da veren Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah üretme niyetinin bulunmadığını ve bu konuda denetime açık olduklarını dile getirdi.ABD ve Avrupa'nın tutumunun güven ortamını zedelediğini savunan Pezeşkiyan, “İran, Batı'nın aşırı talepleri karşısında boyun eğmeyecek, herhangi bir saldırı karşısında da geri adım atmayacak.” dedi.Buna rağmen bölge ülkeleriyle barış ve istikrarın sağlanması için etkileşim içinde olduklarını belirten Pezeşkiyan, bölgesel sorunların ancak bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğini ifade etti.