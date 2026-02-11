Suriye Temizleniyor! Teröristler Kandil'e...

Suriye'de silahların tamamen susması için gerekli adımlar son dönemde hız kazandı.Esad rejimini yıkarak Şam'da yönetimi ele alan muhalifler ile PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında imzalanan 10 Mart mutabakatı uzun süre uygulanmadı.Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetimi mutabakata yanaşmayan SDG'nin üzerine yürüyünce dengeler tamamen değişti. Arap aşiretlerinin yer değiştirmesiyle Fırat'ın doğusun Haseke ve Kobani'ye sığınan SDG ikinci bir mutabakat imzalamak zorunda kaldı.Bu son ateşkes ile üzerinde anlama sağlanan maddeler uygulanmaya başladı.Bu kapsamda SDG kontrolündeki şehirler tamamen Suriye Ordusu'nun eline geçti.Şu sıralar ise mutabakat şartları gereği ordu çekiliyor, yerine Suriye iç güvenlik birimleri geliyor.Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, Suriye ile YPG arasında varılan anlaşmanın uygulanması kapsamında, Suriye ordu güçlerinin Haseke kenti çevresinden çekilmeye başladığı belirtildi.Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, kent merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten devralmıştı.Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.Diğer yandan yine mutabakat gereği bölge, Suriyeli olmayan PKK'lılardan da temizleniyor.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG işgali altındaki Halep'in Aynularab ilçesinden dün, PKK'lı teröristler ile devrik rejim askerlerinden oluşan yaklaşık 110 kişi, 4 otobüs, çok sayıda jeep tipi araç ve ambulansların da yer aldığı toplam 25 araçlık bir konvoyla ayrıldı.Aynularab'dan ayrılan grup, Suriye hükümetinin açtığı 'Nur Ali' temas noktasından M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline doğru hareket etti.Al-Monitor'den Amberin Zaman'ın haberine göre Irak'a transfer de gerçekleştirildi.Zaman'a konuşan üst düzey kaynağa göre, PKK'nın Suriyeli olmayan en az 100 militanı Suriye'den Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne geçti ve buradan da Kandil'e gitti.Durum böyle olsa da Irak'ta da bir terör yuvalanmasına izin verilmeyecek.Terörsüz Türkiye'nin yanında Terörsüz Bölge söyleminin sıkça yöneticiler tarafından dillendirildiği bu günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu noktaya dikkat çekmişti.Katıldığı bir TV yayınında, terör örgütünün Suriye ayağı sürecinden sonra sıra Irak'taki PKK varlığının yok edileceğini belirten Hakan Fidan, 'Bu işin bir de Irak ayağı var. Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı var. İnşallah Irak'ta buradakinden ders çıkartırlar da daha akıllı bir karar alırlar ve oradaki geçiş daha kolay olur.' ifadelerini kullanmıştı.