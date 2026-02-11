Mahkeme Ayşe Barım Hakkındaki Kararını Verdi!

: Ayşe Barım'a 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hükmen tutuklanmadı, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım Gezi Parkı eylemlerinden dolayı tutuklanmıştı. Barım hakkında Gezi Parkı protestolarına ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçundan 30 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti. Önceki celsede ev hapsi şeklinde tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık Ayşe Barım, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Geçen celselere göre bu duruşmaya ünlü isimlerin gelmemesi dikkat çekti.Celse arasında mütalaasını sunan duruşma savcısı mütalaada, Barım'ın 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.Ayşe Barım esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "2025 yılının başından bu yana hayatımda hiç içinde olmadığım bir sürecin içerisindeyim. Ben hiçbir şekilde suç işlemedim; oyuncuları Gezi Parkı'na yönlendirmedim. Hayatım boyunca hiçbir zaman politik bir duruş sergilemedim. Sağlık durumumu göz önünde bulundurarak tahliyeme karar verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Şu anda kalp pili ile yaşamıma devam ediyorum. Hakkımdaki mütalaa hazırlanmış. Tüm tanık beyanları lehimeyken ve ortada hiçbir somut delil yokken bu mütalaanın verilmiş olmasını kabul etmiyorum. Ben suçsuzum; bunu bir kez daha ifade ediyorum. Ben her zaman ülkeme bağlı bir vatandaş oldum, yalnızca çalıştım. Sizden, sağlık sorunlarımla ilgilenebileceğim bir yaşam hakkı talep ediyorum." şeklinde konuştu.Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüse Yardım' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Barım, kararın ardından avukatına sarılarak ağladı.