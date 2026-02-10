Instagram’dan Tiktok’a Suç Ağı! Çeteler Sosyal Medyada Çocuk Avında

Komisyona bilgi veren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer çocukları kullanan suç çetelerinin örgütlendikleri dijital platformları önce propaganda ardından da iletişim amaçlı kullandığını bildirdi.Suer, suç örgütlerinin propaganda için Instagram ve TikTok'u kullandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:'Daha sonra iletişim Telegram, Whatsapp ve Discord üzerinden oluyor, çetelerin çocukları suça sürüklerken izledikleri genel akım bu şekilde. Suç örgütleri çocuklara yönelik dijital platformlarda yaptıkları propagandayı ilk başka ilgi çekmek, daha sonra o ilgi kapsamında kendilerine bağlamak, bağladıktan sonra pozisyonuna, durumuna, yerine ve 'kabiliyetine' göre de suç örgütü faaliyetlerinde kullanmak üzere kullanıyorlar.'Suer, çetelerin propaganda aşamasında ilk başta lüks hayatı özendirici paylaşımlar yaptığını, bu yönde lüks villalarda ve araçlarla çektirilen fotoğrafları kullanarak mesaj verdiklerini kaydetti. Süer, çetelerin yine kendileriyle özdeşleştirdikleri 'kartal', 'gülen yüz' gibi işaretleri kullandıklarını ifade etti.Kendilerini güçlü göstermek için farklı fonksiyona sahip silahlarla çektirilen fotoğrafların paylaşıldığına dikkat çeken Süer, 'mafyatik dizi, film karakterleri ve yeni nesil rap müziklerle de suç örgütleri bağdaştırılarak ve birleştirilerek yine özendirici paylaşımlarda bulunuyorlar. Bazı rap şarkıları görünürde herhangi bir şarkı ancak bunu bilen çocuklar için ya da bilinçaltı için bol bol mesaj veren paylaşımlar yapılıyor bu sayede' değerlendirmesini yaptı.Süer, çetelerin çocukla iletişim aşamasında ise ilk adımının paylaşımlarını beğenme, olumlu ya da olumsuz yorum yapma olduğuna vurgu yaparak ardından özel iletişime geçme ve tanıma aşamasına geçildiğini kaydetti. Süer, şunları kaydetti:'Hesapların yüzde 99'u yurt dışında olduğu ve yönetildiği için bu çetelerin yöneticileri karşılarında kolluk kuvveti mi, gerçek şahıs mı ya da kendilerine düşman başka bir suç örgütü mü var, bunu anlamak için özel iletişime geçiyorlar. TikTok ve Instagram'da ya da diğer iletişim araçlarında özel olarak görüşüyorlar. Sonrasında çete yöneticilerince onaylanmış, onay almayan kişinin giremeyeceği kapalı gruplarda propagandaya devam ediyorlar.'Süer, propagandaya maruz kalan çocukların sonunun cezaevi olacağını düşünerek cezaevindeki örgüt üyelerini sosyal medyada paylaşan çetelerin, böylelikle üyelerine her koşulda sahip çıktığı ve desteklediği imajını verdiğini söyledi. Süer şu bilgileri verdi:'Ayrıca rakip ve düşman olarak gördükleri diğer suç örgütlerine yönelik eylemleri ve bu eylemleri yapan şahısları da paylaşıyorlar. Bu yolla eylemleri ve eylemleri gerçekleştirenleri 'kutsayarak' 'kahraman' ilan ediyorlar. Örneğin yurt dışında gerçekleştirdikleri silahlı çatışmada ölen bir şansın mezarını kutsal bir şeye çevirip mezar ziyaretleri yaptırmaya yönelik çalışma bile yaptılar. Aldığımız tedbirlerle bunu engelledik. 13 yaşındaki bir çocuk il dışından bu mezarı ziyarete gidebiliyorsa çetelerin çocuk üzerindeki etkisi ortaya çıkıyor.'Süer, dijital mecralarda çocukların mağdur ya da şüpheli oldukları suçlarla mücadelede uygulamada sorunlar yaşadıklarını dikkat çekerek,'Sosyal medyada gördüğümüz suç örgütü tehditleri, suça aracılık ve şiddet çağrılarıyla mücadelede sorun daha çok kanunun yokluğundan değil; ispat, hız, yetki ve platform sorumluluğu ekseninde ortaya çıkıyor' ifadelerini kullandı.