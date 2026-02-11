Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.'Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarımız, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, AK Parti Grup Toplantımızın milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.Bilhassa bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek grup salonumuza teşrif eden Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruşları için şükranlarımı sunuyorum.28 Şubat artığı bu faşizan bu ukala, kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık. Zeynep Güneş'e saldırıyı lanetliyorum. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağız.Bölgemizde ve dünyada kırılma anını sembolize eden gelişmelere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu gelişmeleri yakından takip ediyor, gereklili müdahalelere yapıyoruz. 23 Ocak'ta vefat eden 24,2526 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay kardeşimizi rahmetle yad etmek istiyorum.Mehmet kardeşimiz, samimiyeti ve dürüstlüğüyle bilinen, hareketimize çok hizmetlerde bulunmuş bir yol arkadaşımızdı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bir kez daha Uşak teşkilatına, Mehmet Altay kardeşimin kederli ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum.Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için koşturuyoruz. Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için kullandı. Milletimiz bizi buraya kendisine hizmet etmemiz, sorunlara çözüm üretmemiz için görevlendirdi. Geçtiğimiz hafta kardeş ülkelerimiz Suudi Arabistan ve Mısır'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Filistin, Suriye ve Sudan başta olmak üzere güncel meseleleri kapsamlı bir şekilde istişare ettik. Her iki ziyarette de farklı alanlarda imzaladığımız 12 anlaşmayla döndük.'DÜNYADA VE BÖLGEMİZDE BİR TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR'Durmuyoruz, duramayız. Yapacağımız çok şey var. Aşkımızı, şevkimizi her gün biraz daha artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i ağırlayacağız. Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor. Kendimiz için ne istiyorsak, dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.Coğrafyamızın yeniden bir güven yurdu olması için çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği istikrara ve huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir. Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Arap, Türkmen, Kürt fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizimde canımızdan can kopması demektir. Kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layıktır. 18-30 Ocak Mutabakatları'nın tek ordu, tek devlet tek Suriye temelinde titizlikle uygulanmasını bu açıdan önemsiyoruz.Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye'nin yer altı ve üstü zenginliklerinin Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Son operasyonlarla işgalden kurtarılan yerlerde de yeni yönetime karşı büyük bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz.Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.Türkiye bölgesinde başka ülkeleri dizayn etme arzusunda değildir. Tam tersine biz samimi bri şekilde kardeşlik istiyoruz. Barış diyoruz, hep birlikte kalkınalım diyoruz. Halep'le birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar, Kobanili yavruların yüzünde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriye kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Yol haritası belli, süreç bozulmamalı.Ne Kürtler ne Nusayriler bunların umurlarında değil. Öyle olsaydı, 13,5 yıl Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken tepki gösterirlerdi. 13,5 yıl boyunca sadece sustular, zulmü görmezden geldiler. Sınırımızın ötesinde ne olup bittiğini gündemlerine bile almadılar. Arapları, Kürtleri nasıl aşağıladılarsa bugün de aynı yerdeler. Aynı ideolojik bağnazlıkla hareket ediyorlar. Kürt kardeşlerim istismarcıların oyununu görüyor.Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği değişmiyor. Yerine gelen selefinden de kötü çıktı. Yeni gelen genel başkanın kelime dağarcığı öncekinden daha sınırlı.İmkansız denileni 3 yılda hayat geçirdik. Tüm bu gerçeklere rağmen, ana muhalefet ve yoldaşları bizi eleştiriyor. Yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmaları küçümsüyor.Biz ise işimize bakıyoruz. Deprem bölgesinin ihyasında alın teri döken her bir kardeşimize, tüm bakanlıklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Deprem şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum.Milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Hiçbir afetzede vatandaşımızı mağdur etmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. Daha önce İzmir'de, Elazığ'da, Manavgat'ta milletimiz nasıl sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa, yine aynı şekilde olacak.11 ilimizdeki vatandaşlarımız da sabit fiyatla evlerine kavuşacak. Milletimiz için en uygun neyse onu ortaya çıkardık.Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz.Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm altyapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz. Ödemeler anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacak. İki yıl ödeme almayacağız. 3+1 konut için 18 yıl boyunca 8 bin 750 lira taksit. Afet konutu taksit ödemeleri faizsiz olacak.Suriye'nin kuzeyindeki belirsizliğin ortadan kalkması ve tam entegrasyonla birlikte inşallah sürecin yükü daha da hafifleyecek.Süreç Komisyonu raporu tamamlamak üzere... Ülkemizde terörü kalıcı biçimde bitireceğiz.Dün gece kabinemizde iki bakanlıkta nöbet değişimi yaşandı. Görevlerini devreden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür ediyorum.'