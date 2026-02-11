WhatsApp Android Arayüzünü Yeniliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android beta kullanıcıları için arayüzde önemli bir değişikliğe gidiyor. Google Play Beta Programı üzerinden yayınlanan 2.26.6.4 sürümüyle birlikte, uygulamaya yeni bir WhatsApp ayarlar sekmesi ekleniyor. Bu yenilik, kullanıcıların profil ve uygulama ayarlarına çok daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmesini sağlamayı amaçlıyor.WhatsApp, bu yeni özelliği beta kullanıcıları üzerinde iki farklı yöntemle test ediyor. Bu durum, şirketin en kullanışlı tasarımı bulmak için kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirdiğini gösteriyor. Test edilen ilk yöntemde, sohbet ekranının sağ üst köşesine bir profil simgesi ekleniyor. Bu simgeye dokunan kullanıcılar, doğrudan ayarlar menüsüne yönlendiriliyor.İkinci yöntemde ise ekranın alt kısmında bulunan navigasyon çubuğuna beşinci bir sekme ekleniyor. “Siz” (You) olarak adlandırılan bu yeni sekme, yine kullanıcıları doğrudan ayarlar sayfasına ulaştırıyor. Bu değişiklikle birlikte, navigasyon çubuğundaki tüm sekmelerin yazı tipi boyutları, yeni sekmeye yer açmak için yeniden ayarlanmış durumda.Bu yeniliğin en büyük avantajı, ayarlara erişimi basitleştirmesidir. Kullanıcılar artık birkaç adımlı menüler arasında gezinmek yerine tek dokunuşla ayarlara ulaşabilecekler. Ayrıca bu özellik, özellikle birden fazla hesap kullananlar için büyük kolaylık sağlıyor. Aktif olan hesabın profil simgesinin sürekli görünür olması, yanlış hesaptan mesaj gönderme riskini azaltarak hangi hesabın kullanıldığını anında teyit etme imkanı sunuyor.Bununla birlikte, bu güncellemeyle ayarlar arayüzünün üst kısmına bir kapak fotoğrafı alanı da eklendi. Şimdilik kullanıcılar bu kapak fotoğrafını değiştiremese de, gelecekte profillerin daha kişisel bir görünüme kavuşacağının sinyallerini veriyor. WhatsApp'ın bu iki farklı tasarımdan hangisini nihai olarak seçeceği veya tamamen yeni bir yaklaşım mı benimseyeceği henüz belirsizliğini koruyor.Özellik şu anda yalnızca en son Android beta sürümünü yükleyen belirli sayıda kullanıcıya sunulmuş durumda. Test sürecinin tamamlanmasının ardından daha geniş bir kitleye yayınlanması bekleniyor.