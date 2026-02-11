Android 17 İçin Geri Sayım!

Google, teknoloji dünyasında heyecan yaratan bir duyuruyla, mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan Android 17 beta sürümü için ilk yapının çok yakında yayınlanacağını resmen doğruladı. Android 16 QPR3 Beta 2.1 güncellemesinin Pixel cihazlar için son yapı olmasının ardından gelen bu haber, milyonlarca Android kullanıcısını yeni özellikler ve iyileştirmeler konusunda beklentiye soktu.Google'ın açıklamalarına göre, Android 17'nin ilk beta sürümü, önceki yıllardaki geliştirme döngülerinden önemli bir farklılık gösterecek. Şirket, bu yıl geleneksel hale gelen “Geliştirici Önizlemesi” (Developer Preview) adımlarını atlayarak doğrudan Beta 1 sürümünü kullanıcılara sunacak. Bu strateji değişikliği, Google'ın yeni işletim sisteminin temelini daha stabil bir yapı üzerine kurduğunu ve geliştirme sürecini hızlandırmayı hedeflediğini gösteriyor.Yeni beta, mevcut Android 16 QPR platformunun üzerine inşa edilecek ve öncelikli olarak en son hata düzeltmeleri, kararlılık ve performans iyileştirmelerini içerecek. Bu, kullanıcıların ilk betadan itibaren daha sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlamayı amaçlıyor.Bununla birlikte, sızdırılan ilk bilgiler ve teknoloji kulislerinde konuşulanlar, Android 17'nin sadece bir kararlılık güncellemesi olmayacağını işaret ediyor. Özellikle oyun performansı konusunda ciddi yükseltmeler ve oyunculara yönelik yeni yetenekler sunulması bekleniyor. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde ve gizlilik ayarlarında da çeşitli yeniliklerin olacağı tahmin ediliyor. Tüm bu değişikliklerin detayları, ilk beta sürümü yayınlandığında netlik kazanacak.Her zaman olduğu gibi, yeni Android sürümünü ilk deneyimleyecek olanlar Google'ın kendi Pixel cihazlarının kullanıcıları olacak. Halihazırda Android Beta Programı'na kayıtlı olan ve cihazlarında Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünü kullanan Pixel sahipleri, Android 17 Beta 1 güncellemesini otomatik olarak alacaklar. Beta programında kalmak istemeyen kullanıcıların ise güncelleme yayınlanmadan önce programdan ayrılmaları gerekecek.Google'ın kararlı Android 17 sürümünü ise 2026 yılının Haziran ayı civarında yayınlaması öngörülüyor. Diğer akıllı telefon üreticilerinin ise kendi cihazları için Android 17 beta programlarını, Pixel'ler için yayınlandıktan birkaç hafta sonra başlatmaları bekleniyor. Bu nedenle, Samsung, Xiaomi, OnePlus gibi markaların kullanıcıları yeni işletim sistemini denemek için bir süre daha beklemek durumunda kalacaklar.