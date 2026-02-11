İki Bakanlıkta Bayrak Değişimi!

Konuya ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında yeni isimler görevlendirildi.Buna göre, görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.Atamalar, Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapıldı.Her iki isim de daha önce yürüttükleri görevlerle kamuoyunda tanınan ve tecrübeli bürokratlar arasında yer alıyor.1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Hakim-savcı olarak meslek hayatına başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttü.1 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Gürlek, 2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Gürlek, son dönemde yürüttüğü adli ve idari görevlerle kamuoyunun gündeminde yer aldı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. Terörle mücadele, organize suç örgütleri ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara yönelik soruşturmaların etkin ve kararlı şekilde yürütülmesini sağladı.Özellikle büyük ve kapsamlı dosyalarda koordinasyonu güçlendiren adımlar atarak adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendi. '100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası' olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına getirilen Çiftçi, 1970'te Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, lise öğrenimini Konya'da tamamlayan Çiftçi, 1995'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.Çiftçi, 1996'da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.1998'de 8 ay süreyle İngiltere'de bulunan Mustafa Çiftçi, 1999'da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev aldı.Çiftçi, 2018'de Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Çorum Valisi olarak atanarak 4 yıl 9 ay bu görevde bulundu. Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla da Erzurum Valiliği görevine getirildi.Akademik çalışmalarını sürdüren Mustafa Çiftçi, 2007'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2011'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Çiftçi, 2012'de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda ikinci yüksek lisansını tamamladı.Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğrenim hayatını devam ettiriyor.İngilizce ve Arapça bilen Mustafa Çiftçi, evli ve üç çocuk babası.İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.Adalet Bakanlığı'nı Akın Gürlek'e devreden Yılmaz Tunç ise şunları kaydetti:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. 23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum.'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:'Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum.'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz.'