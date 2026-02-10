Rüşvetçi Doktorlar Yakalandı! 2 Kişi Gözaltına Alındı

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında iki doktorun usulsüzlük yaptığını tespit etti.Görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği öğrenildi.(G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.Soruşturma kapsamında emniyet güçleri hastaneye rüşvet operasyonu düzenledi.Düzenlenen operasyonda, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor hedefteydi.Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.