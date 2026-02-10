Rüşvetçi Doktorlar Yakalandı! 2 Kişi Gözaltına Alındı
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli 2 doktor, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastalardan rüşvet talep etme suçundan gözaltına alındı.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında iki doktorun usulsüzlük yaptığını tespit etti.
HASTALARDAN RÜŞVET İSTEYEN DOKTORLAR
Görev yapan iki doktorun hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği öğrenildi.
(G. Ö) ve (C. G) isimli doktorların muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için ek ücret istedikleri belirlendi.
POLİS EKİPLERİ HASTANEDE
Soruşturma kapsamında emniyet güçleri hastaneye rüşvet operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görevli iki doktor hedefteydi.
2 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.