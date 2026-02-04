Hamile Eşini Bacağından Vurdu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Abdullah A. ile 7 aylık hamile eşi Hatice A. arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Abdullah A., tabancayla eşini diz kapakları altından vurup, kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hatice A., hastaneye kaldırıldı.Tedaviye alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Abdullah A.'nın, olayın ardından apartmandan hızla çıkarak otomobile bindiği ve olay yerinden kaçtığı belirlendi.Şüphelinin binadan çıkış anı ve kaçışı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüde, Abdullah A.'nın elinde plastik eldiven olduğu görüldü.Abdullah A.'nın çevredeki ve kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 2,5 saat sonra şüpheliyi Döşemealtı ilçesindeki ormanda aracıyla birlikte yakaladı.Abdullah A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık krizine girdiğini, tabancasını alıp eve gittiğini, eşiyle tartışınca ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi.Gözaltına alınan Abdullah A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.