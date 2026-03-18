Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Karar Resmi Gazetede

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olmasıyla birlikte şehirlerde yoğunluk artışı beklenirken, ulaşımda vatandaşları rahatlatacak düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre arefe günü dahil 19-22 Mart tarihleri arasında köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasını duyurdu.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kara yolları ve bazı raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.Uygulama, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecek.Bayramda şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla bazı raylı sistem hatları da ücretsiz olacak.Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan itibaren ücretsiz hizmet sunacak. Bu uygulama da 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar sürecek.Uraloğlu, 'Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.