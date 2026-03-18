  • USD: 44,13 - 44,21
  • EURO: 50,92 - 51,01
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

13 Gün Kaldı! 5G ile Türkiye’de İnternette Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye, 1 Nisan 2026'dan itibaren 5G ile tanışıyor. Saniyede 20 gigabit hız sunan yeni nesil internet, gecikmeleri neredeyse sıfırlayacak, yüksek çözünürlüklü videoları saniyeler içinde indirecek ve sağlık, eğitim, lojistik gibi sektörlerde dijital devrim yaratacak.

Ekleme: 18.03.2026 - 10:11 Güncelleme: 18.03.2026 - 10:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye, 1 Nisan 2026 sabahına teknoloji tarihine geçecek bir gelişmeyle uyanacak. 5G teknolojisi artık hayatımıza giriyor.

Telefonu uyumlu olan herkes, saniyede 20 gigabit hızla veri aktarımı sağlayan bu yeni nesil iletişim ağı sayesinde olağanüstü hızlarda internete bağlanabilecek.

5G ÇAĞI KAPILARI ARALIYOR

Operatörler, 5G altyapısında çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bazı stadyumlar ve havalimanları, 5G özellikli SIM kart ve uyumlu telefonlarla deneyimlenebiliyor.

4.5G'den kat kat hızlı olan 5G, düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitesi ile iletişimde adeta devrim yaratacak.

İNTERNET KOTASINA DİKKAT

5G, teorik olarak 4.5G'ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı veri aktarımı sunuyor. Günlük kullanımda 4.5G hızları 20–100 Mbps iken, 5G ile bu hızlar 10.000–20.000 Mbps seviyesine çıkabilir. Bu, yüksek çözünürlüklü videoların saniyeler içinde inmesini sağlayacak ancak veri kotasını hızlıca tüketebilir.

Video açıldığında kısa sürede indirildiği için, izlenmese bile kota azalacak. 5G'ye geçerken veri kullanımını kontrol etmek büyük önem taşıyor.

GECİKME SÜRESİ NEREDEYSE SIFIR

5G ile gecikme süreleri neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Uzaktan ameliyatlar, otonom araçlar, gerçek zamanlı uygulamalar ve sanal gerçeklik gibi alanlarda 5G büyük avantaj sağlayacak. Aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi, sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi sektörlerde de dönüşüm yaratacak.