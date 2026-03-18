13 Gün Kaldı! 5G ile Türkiye’de İnternette Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye, 1 Nisan 2026 sabahına teknoloji tarihine geçecek bir gelişmeyle uyanacak. 5G teknolojisi artık hayatımıza giriyor.Telefonu uyumlu olan herkes, saniyede 20 gigabit hızla veri aktarımı sağlayan bu yeni nesil iletişim ağı sayesinde olağanüstü hızlarda internete bağlanabilecek.Operatörler, 5G altyapısında çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Bazı stadyumlar ve havalimanları, 5G özellikli SIM kart ve uyumlu telefonlarla deneyimlenebiliyor.4.5G'den kat kat hızlı olan 5G, düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitesi ile iletişimde adeta devrim yaratacak.5G, teorik olarak 4.5G'ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı veri aktarımı sunuyor. Günlük kullanımda 4.5G hızları 20–100 Mbps iken, 5G ile bu hızlar 10.000–20.000 Mbps seviyesine çıkabilir. Bu, yüksek çözünürlüklü videoların saniyeler içinde inmesini sağlayacak ancak veri kotasını hızlıca tüketebilir.Video açıldığında kısa sürede indirildiği için, izlenmese bile kota azalacak. 5G'ye geçerken veri kullanımını kontrol etmek büyük önem taşıyor.5G ile gecikme süreleri neredeyse tamamen ortadan kalkacak. Uzaktan ameliyatlar, otonom araçlar, gerçek zamanlı uygulamalar ve sanal gerçeklik gibi alanlarda 5G büyük avantaj sağlayacak. Aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesi, sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi sektörlerde de dönüşüm yaratacak.