MSB Açıkladı! Adana'ya Yeni Patriot Sistemi Kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıyı Adana İncirlik'te düzenleyen Bakanlık, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Orta Doğu'daki savaş, 19. gününde devam ederken, İran Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını da sürdürüyor.Süren karşılıklı saldırılar sırasında, İran'dan fırlatıldığı belirtilen üç ayrı balistik füze Türk hava sahasına yöneldi.İlk füze, Türk hava sahasına girmeden önce Doğu Akdeniz'deki NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi.Füze parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü; can kaybı yaşanmadı.İkinci füze Türk hava sahasına girdi ve Gaziantep üzerinde NATO sistemleri tarafından düşürüldü.Yine herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.Üçüncü füze de Türk hava sahasına girerken Adana İncirlik Hava Üssü yakınlarında imha edildi.Bölgede patlama sesleri duyuldu, yaralanan olmadı.MSB, her üç olayda da NATO savunma sistemlerinin başarılı müdahalesini açıkladı ve İran'dan olaylara ilişkin açıklama talep etti.İran tarafı ise füzelerin kendilerine ait olmadığını ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı düzenlemediğini savundu.Yaşananların üzerine hava savunma sistemleri artırıldı.Malatya'da bulunan Radar Üssü'nün güvenliğini güçlendirmek amacıyla bölgeye, NATO'nun Ramstein Üssü'nden Patriot PAC-3 modeli hava ve füze savunma sistemi konuşlandırılmıştı.MSB bugün yaptığı açıklamasında ise, halihazırda bir tane hava savunma sistemi bulunan Adana'ya bir 'Patriot Sistemi' daha konuşlandırıldığını açıkladı.Bakanlık, açıklamasında şu sözleri kullandı:'Hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir Patriot sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır.'13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.Konuşmasında 18 Mart vesilesiyle şehitleri ve gazileri anan Zeki Aktürk, ayrıca şu sözleri kullandı:Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 kilometreye ulaşmıştır.