İşte Trump'ın Hedefindeki Ülke! 'Güzel Manzaraları Var'

ABD merkezli The New York Times'a göre ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Venezuela'nın ardından Küba'ya yönelik müdahale sinyali vererek Washington'ın dış politikada yeni bir cepheye hazırlanabileceğini ortaya koydu.Habere göre, İran'la savaş halinde olan ve Venezuela üzerinde kontrolünü artıran ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de Küba'ya yönelik müdahale hazırlığında olduğunun sinyallerini verdi.Trump, Pazartesi günü Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Küba'yı ele geçirme onuruna erişeceğime inanıyorum' ifadelerini kullandı. Açıklamasını netleştirmesi istendiğinde ise, 'Küba'yı bir şekilde ele geçirmek, evet… Onu özgür bıraksam da alsam da, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum' dedi.ABD merkezli The New York Times'a göre, Fidel Castro'nun iktidara gelmesinden bu yana görev yapan 13 ABD başkanı Küba ile karmaşık ilişkiler yürüttü. Ancak hiçbir başkan, adayı doğrudan 'ele geçirme' fikrini bu kadar açık dile getirmedi.Gazeteye göre, Trump'ın Venezuela ve İran'a yönelik askeri hamlelerinin ardından bu sözler, yalnızca anlık bir çıkış olarak değerlendirilmiyor.Habere göre Trump, Air Force One'da yaptığı açıklamada Küba'ya ilişkin planlarını daha da netleştirdi. 'Küba'yı elimde tutuyorum. Yakında bir anlaşma yapacağız ya da ne gerekiyorsa yapacağız' diyen Trump, öncelik sırasını ise 'Küba'dan önce İran'ı halledeceğiz' sözleriyle ortaya koydu.Bu ifadeler, Washington'ın kısa süre içinde üçüncü bir ülkeye yönelik müdahale girişiminde bulunabileceği yorumlarına yol açtı.The New York Times'a göre Trump yönetimi, Küba'ya karşı fiilen bir petrol ablukası uyguluyor. ABD, adaya petrol sağlayan ülkelere baskı yaparken, askeri müdahale dahil çeşitli yöntemler kullanıyor. Geçtiğimiz ay ABD Sahil Güvenliği'nin Kolombiya'dan Küba'ya giden bir petrol tankerini durdurması, bu politikanın somut örneklerinden biri oldu.Bu gelişmelerin ardından Küba, 9 Ocak'tan bu yana ciddi bir yakıt sıkıntısı yaşıyor. Karaborsada benzinin galon fiyatı 35 dolara yükselirken, ülke genelinde sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. Sağlık hizmetleri aksıyor, ameliyatlar erteleniyor ve gıda güvensizliği giderek artıyor.Haberde Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in ülkesinin ABD ile görüşmeler yürüttüğünü ve ekonominin açılabileceğini ilk kez kamuoyuna açıkladığı ifade edildi.Öte yandan Washington yönetimi, Díaz-Canel'in görevden ayrılması gerektiğini açıkça dile getiriyor. Ancak Beyaz Saray'ın Castro ailesine doğrudan müdahale etmekten kaçınması, Venezuela'daki gibi sert bir rejim değişikliği yerine daha çok 'rejimin uyum sağlaması' yaklaşımının benimsendiğine işaret ediyor.Gazeteye göre Rusya, uzun süredir müttefiki olan Küba'ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Kremlin, iki ülke arasında krizle ilgili temasların sürdüğünü bildirdi. Bu durum, olası bir ABD-Küba geriliminin uluslararası boyut kazanabileceği değerlendirmelerine yol açtı.Kriz ortamında Küba hükümeti ekonomik reform sinyalleri verdi. Ekonomi yetkilisi Oscar Pérez-Oliva Fraga, yurt dışındaki Kübalıların ülkede yatırım yapabilmesine ve bankacılık sistemine katılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeleri duyurdu.Duyurunun televizyon yerine radyo üzerinden yapılması ise enerji krizinin boyutunu gözler önüne serdi. Hükümet, başkent Havana'nın yaklaşık yüzde 70'inin elektriksiz olduğunu açıkladı.The New York Times'a göre Trump'ın Küba'ya ilgisi uzun yıllara dayanıyor. 1998'de Trump'a bağlı bir şirketin adadaki yatırım fırsatlarını gizlice araştırdığı, 2011 ve 2012 yıllarında ise Trump Organization yöneticilerinin golf sahası projeleri için Küba'yı ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.2016 seçim kampanyasında da adada iş yapma isteğini dile getiren Trump, o dönemde 'Küba yatırım için iyi bir fırsat olurdu' ifadelerini kullanmıştı.Habere göre Trump, son açıklamalarında Küba'yı sert sözlerle hedef aldı. 'Bizimle konuşuyorlar. Başarısız bir ülke. Paraları yok, petrolleri yok' diyerek, adanın turizm potansiyeline ise dikkat çekti. 'Güzel toprakları, güzel manzaraları var. Turizm açısından harika bir ada' diyen Trump, Küba'nın ekonomik potansiyelinin Washington'ın ilgisini çekmeye devam ettiğini belirtti.