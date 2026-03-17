Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu! 'Her cepheden hakikat savaşı veriyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'gazeteci ve yazarlarla iftar' programında konuştu...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:'Basın mensuplarımızın ramazan-ı şerifini kutluyorum. Tüm gazeteci ve yazarlarımızın bayramını şimdiden tebrik ediyorum.Bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm medya mensuplarımızı şükranla yad ediyorum.Gazeteciler toplumun hafızasıdır. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok önemli katkılar sunuyorsunuz.Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi'nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'ye Allah'tan rahmet diliyorum.Dezenformasyonla mücadele ediyor, en objektif bilgiyi sunuyorsunuz. Kimi zaman afet bölgelerinde, kimi zaman en zorlu arazi ve iklim şartlarında canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyorum.Basın emekçilerimizin taşıdığı yük mühim ve kritiktir. Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bilgi akışıyla mümkündür. Gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bu çağda gazetecilik toplum için bir pusula görevi görür.Dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin başarıyla devam etmesi için gazetecilere önemli görev düşüyor.Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz.Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımacızsa katlediliyor. Şuan bölgemizde İsrail'İn koç başlığı yaptığı yıkıcı bir savaş sürüyor. İsrail tamamen keyfi sebeplerle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. İsrail'in saldırılarının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz. İsrail bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir.Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız. Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz.'