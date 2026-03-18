Bayram Öncesinde 'Yapay Zeka' Dolandırıcılığına Dikkat! Tanıdıklarınızı Taklit Ediyorlar

DMM, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.DMM, Ramazan Bayramı öncesinde yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimlerine dikkati çekti.Dolandırıcıların yakınlarınızı ve kamu kuruluşlarını taklit ederek yapay zeka destekli mesajlar gönderebileceğine değinen DMM, bu yöntemle vatandaşların kişisel verilerinin ele geçirilebileceğine vurgu yaptı.DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Bayram öncesinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden, tanıdıklarınızdan ya da kamu kurumlarından geliyormuş izlenimi verilen ve yapay zeka destekli içerikler barındıran mesajlar aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu görülmektedir.Bu tür içeriklerle sahte bağlantılara yönlendirilen kullanıcıların kişisel ve finansal bilgileri ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaynağı doğrulanamayan içeriklere itibar etmemesi, şüpheli bağlantılara erişim sağlamaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması önemle rica olunur.'