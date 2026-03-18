Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale ve Edirne haric) yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve bulutlu, hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öple saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMANİSA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıKONYA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 17°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıDÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pu ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 6°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu