KKTC'de Birliklere Denetleme! Orgeneral Tokel Bölgeye Gitti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel KKTC'deki askeri birliklerde denetimlerde bulundu.MSB'den yapılan bilgilendirmede; 'Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Mehmetçiklerle iftarda bir araya gelen Orgeneral Metin Tokel ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhurman'ı makamında ziyaret etti.' ifadeleri kullanıldı.Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğinin artırılmasına yönelik kademeli planlamalar çerçevesinde, 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemlerini de KKTC'ye konuşlandırmıştı.