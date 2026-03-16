WhatsApp’ta Yeni Dönem! İşte Gelen Yeni Özellik

WhatsApp Android 2.25.1.24 ve ilgili beta güncellemelerinde görülen bu yenilik, kullanıcıların yapay zekâ destekli araçlara daha doğrudan ulaşmasını amaçlıyor. Yeni sekme, uygulamanın alt gezinme çubuğunda yer alıyor. Bu alanın kullanılabilmesi için de daha önce burada bulunan Topluluklar sekmesi kaldırılmış durumda.Yeni Meta AI sekmesi, yalnızca bir sohbet penceresi gibi düşünülmüyor. Aslında WhatsApp içindeki yapay zekâ tabanlı araçların tek bir merkezde toplanması hedefleniyor. Kullanıcılar buradan doğrudan sohbet botuyla konuşabiliyor, sorular sorabiliyor ve çeşitli araçlara ulaşabiliyor.Önceki yapıda Meta AI'ye erişim, genellikle Sohbetler sekmesindeki kayan işlem düğmesi üzerinden sağlanıyordu. Yeni sekmeyle birlikte bu kısayol da kaldırılmış görünüyor. Böylece sohbet listesi, bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu ek öğelerden biraz olsun arındırılmış oluyor.Meta AI sekmesi sadece sohbet başlatmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda üretken yapay zekâ özelliklerinin toplandığı bir alan işlevi de görüyor. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden görüntü oluşturma ve animasyon üretme gibi araçlara erişebiliyor.Metin komutlarıyla görsel içerik üretmeye imkân veren bu yapı, üretken yapay zekâ sistemlerinin mesajlaşma uygulamalarına entegrasyonunda yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Hızlı kullanım için öneri komutları ve başlangıç ipuçları da sekme içinde yer alıyor.Arayüzün alt bölümündeki arama çubuğu, Meta AI ile iletişimin ana giriş noktalarından biri olarak konumlanıyor. Kullanıcılar bu alana sorularını yazarak sohbet botundan cevap alabiliyor.Ama asıl dikkat çeken detaylardan biri, Meta AI ile doğrudan sesli görüşme başlatılabilmesi. Kullanıcılar, neredeyse geleneksel bir telefon görüşmesi yapar gibi yapay zekâ ile sesli etkileşime geçebiliyor. Meta AI bu sayede soruları gerçek zamanlı cevaplayabiliyor, bazı görevleri yerine getirebiliyor ya da yönlendirmelerde bulunabiliyor.Sesli etkileşim için iki ayrı giriş noktası sunuluyor. Bunlardan biri alt bölümdeki arama çubuğunda yer alan ses düğmesi. Diğeri ise ekranın üst kısmındaki bağlam menüsünde bulunuyor.Bağlam menüsü yalnızca sesli görüşme başlatmak için kullanılmıyor. Aynı bölüm üzerinden chatbot belleği yönetilebiliyor ve yapay zekâ ile paylaşılan medya içeriklerine de erişilebiliyor. Bu da kullanıcıların önceki etkileşimlerini gözden geçirmesini ve daha rahat kontrol etmesini sağlıyor.Öte yandan Meta AI sekmesinin, WhatsApp'ın daha önce Android 2.26.9.4 beta sürümünde test ettiği konuşma organizasyonu özelliğini de barındırabileceği belirtiliyor. Bu sistemde yapay zekâ ile yapılan her yeni sohbet, ayrı bir konu başlığı altında kaydediliyor.