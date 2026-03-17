İftiraya Geçit Yok! Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e 'Algı Operasyonu' Çıkışı

Akın Gürlek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Gürlek, söz konusu iddiaların herhangi bir delile dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.20 yılı aşkın süredir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Gürlek, hâkim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yetkili makamlara sunduklarını vurguladı.Özel’in eline tutuşturulan belgelerde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Gürlek, tapu kayıtlarında karşılığı olmayan bu bilgilerin “hayal ürünü” olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını kaydetti.Gürlek, Akın Gürlek olarak yaptığı açıklamada, Özel’in bu tarz yaklaşımlarının yeni olmadığını, daha önce de kamuoyuna sunduğu birçok iddianın gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını belirtti.Yargı görev süresi boyunca terör ve organize suç yapılarıyla mücadele ettiğini hatırlatan Gürlek, bu nedenle şahsının sorumsuzca hedef gösterilmesinin sistematik bir karalama kampanyasının parçası olduğunu ifade etti.Açıklamasında dikkat çeken bir diğer mesaj ise yargıya çağrı oldu. Gürlek, elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresinin siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileri olduğunu vurguladı.Akın Gürlek, kendisine yönelik bu iddialar karşısında başta manevi tazminat olmak üzere gerekli tüm yasal süreçleri derhal başlattığını duyurdu.