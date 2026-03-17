Trump'ın Planı Felaketle Sonuçlanacak! Hürmüz Operasyonunun Riskleri Gün Yüzüne Çıktı

CNN'in haberine göre, Washington yönetimi, İran'a yönelik saldırıların ardından neredeyse duran deniz trafiğini yeniden başlatmak için ABD Donanması'nın petrol tankerlerine eşlik etmesini gündeme aldı.Trump ayrıca Japonya, Güney Kore, NATO ülkeleri ve hatta Çin'den bu misyona savaş gemisi desteği vermelerini istedi.Ancak şu ana kadar hiçbir ülkeden somut destek gelmedi. Uzmanlar ise bunun nedeninin planın taşıdığı ciddi riskler olduğunu belirtiyor.Hürmüz Boğazı'nın en dar noktası yalnızca yaklaşık 10 kilometre. Ancak dev petrol tankerlerinin manevra alanı düşünüldüğünde bu alan çok daha da daralıyor.Avustralya'daki UNSW Canberra Üniversitesi'nde denizcilik çalışmaları alanında yardımcı öğretim üyesi ve Basra Körfezi'nde deneyimi olan eski bir Avustralya deniz subayı Jennifer Parker'a göre bu durum, savaş gemilerinin koruma manevralarını zorlaştırıyor, tankerlerin 'kör nokta' oluşturmasına neden oluyor ve olası saldırılara karşı tepki süresini kritik seviyeye indiriyor.İran'ın kıyıya yakın konuşlu füze ve insansız hava araçları (İHA) ise tehdidi daha da büyütüyor.Askeri analistler, Hürmüz'ü 'ölüm vadisi' olarak tanımlıyor. Çünkü bölgede, kıyıya çok yakın konuşlanmış füze sistemleri, mobil roket ve İHA platformları, sivil görünümlü teknelerden gelebilecek saldırılar aynı anda tehdit oluşturuyor.Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'ndaki araştırma görevlisi Collin Koh'a göre, bu kadar dağınık ve hareketli hedefleri tamamen etkisiz hale getirmek 'neredeyse imkânsız'.Planın en kritik sorunlarından biri de gerekli askeri güç. Lloyds List Intelligence'ın baş editörü Richard Meade'ye göre, 5 ile 10 arası ticari gemilik bir konvoyu korumak için 8 ila 10 savaş gemisi gerekiyor.ABD'nin aktif destroyer sayısı sınırlı ve dünyanın farklı bölgelerine dağılmış durumda. Uzun süreli bir koruma operasyonu donanmayı ciddi şekilde zorlayabilir.Bu nedenle ABD'nin tek başına böyle bir operasyonu sürdürebilmesinin çok zor olduğu vurgulanıyor.Eski ABD Donanma kaptanı Carl Schuster'a göre, planın en kırılgan noktalarından biri ise deniz mayınları.İran'ın farklı türlerde gelişmiş mayınlara sahip olduğu ve bunları gizli ve hızlı bir şekilde konuşlandırabileceği belirtiliyor.ABD'nin bölgede mayın temizleme kapasitesinin sınırlı olması ise riski büyütüyor. Bu nedenle müttefik desteği olmadan operasyonun güvenli şekilde yürütülmesi zor görülüyor.Meade'ye göre, plan başarıyla uygulansa bile sonuç sınırlı kalabilir. Tahminlere göre koruma operasyonları savaş öncesi deniz trafiğinin yalnızca %10'unu geri getirebilir.Bu da ekonomik baskıyı tam anlamıyla hafifletmeye yetmeyebilir.Analistler, tüm bu faktörler bir araya geldiğinde planın felaketle sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor.Daha önce Kızıldeniz'de Husilerin yaptığı saldırıları hatırlatan Koh, daha güçlü bir askeri kapasiteye sahip İran'a karşı benzer bir senaryonun çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.