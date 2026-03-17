Fenomen Testo Taylan Gözaltında! Kadınları Aşağılayan O Görüntüler Tepki Çekmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında "sosyal deney" kılıfı arkasına sığınarak kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen ve genel ahlakı hedef alan içerik üreticilerine yönelik harekete geçti. Söz konusu videoyu dolaşıma sokan Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız ve "Sosyal Mühendis Akademi" rezaletiyle kadınlara yönelik tacizi normalleştirmeye Yasin H. ve U.U gözaltına alındı.İçerik üreticisi Testo Taylan'ın paylaşıma soktuğu video başta olmak üzere, Sosyal Mühendis Akademi ve bağlantılı hesaplar üzerinden paylaşılan videolarda, kadınlara yönelik taciz eylemlerinin "normal bir davranış" gibi sunulduğu tespit edildi.Savcılık, bu paylaşımların toplumda infial yarattığını, kadın onurunu zedelediğini ve genel ahlakı hedef aldığını belirterek operasyon talimatı verdi.Skandal içeriklerin başrolündeki Yasin H. ve U.U. İstanbul'daki adreslerinde kıskıvrak yakalanırken, bu iğrenç içeriklerin milyonlara ulaşmasını sağlayan ve kendi hesabından yayan Testo Taylan ise Kocaeli'de gözaltına alındı.Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefona, bilgisayara ve dijital materyale el konuldu. Savcılık, şüpheliler hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ve "Müstehcenlik" suçlarından başlatılan soruşturmayı derinleştiriyor.