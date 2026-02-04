BDDK'dan Limit Düzenlemesinde İstisna! Eğitim ve Sağlık...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasına yönelik bankalara talimat yazısı gönderdi.Yazıda, eğitim ve sağlık harcamalarının söz konusu düzenlemelerden istisna tutulacağı bildirildi.Eğitim ve sağlık harcamaları, limit düzenlenmesinden etkilenmeyecekBDDK'nın bankalara ilettiği talimatta, kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesine yönelik yeni uygulama kapsamında eğitim ve sağlık giderlerinin olumsuz etkilenmemesi gerektiği vurgulandı.Bu harcamaların, müşteri mağduriyetine yol açmaması için istisna kapsamında değerlendirileceği belirtildi.Talimat yazısında, müşteri mağduriyetlerini önlemek amacıyla bankaların dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidine yönelik süreçler oluşturması istendi.Eğitim ve sağlık harcamalarının sorunsuz şekilde devam edebilmesi için gerekli sistemsel geliştirmelerin yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.BDDK, düzenlemenin sağlıklı ve kesintisiz biçimde hayata geçirilebilmesi için bankalara 3 ay süre tanıdı.Bu süre içinde bankaların, gerekli sistem altyapılarını kurmaları ve tüm operasyonel süreçleri eksiksiz şekilde tamamlamaları gerektiği bildirildi.Yazıda ayrıca, uyum sürecinde atılması planlanan adımları içeren detaylı yol haritasının, bankaların bağlı bulunduğu kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ya iletilmesi talep edildi.Söz konusu düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.BDDK, uygulamanın kontrollü ve kademeli biçimde hayata geçirilmesini hedefliyor.