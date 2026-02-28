THY Duyurdu! Ortadoğu Seferlerine 'Savaş' Ayarı

Türk Hava Yolları, Ortadoğu’da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026’ya kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerini ise 28 Şubat 2026 için iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, ABD-İsrail-İran savaşı sebebiyle seferlerde iptallere gitti.THY, Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerini ise 28 Şubat 2026 için iptal etti.Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün iptallere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."