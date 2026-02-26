Kırmızı Işıkta Yol Çöktü!

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrinde bir kavşakta, aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura gömüldü. O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Çukura düşen araçların sürücüleri, çevredeki vatandaşların ve yetkililerin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çukurun daha fazla genişleme riskine karşı kavşağı trafiğe kapattı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı.