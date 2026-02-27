İçişleri Bakanlığı Açıkladı! Kırmızı Bültenle Aranan 41 Şüpheli Türkiye'ye Getirildi

Suçla mücadele, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da aralıksız olarak sürdürülüyor.Vatandaşın güvenliği için çalışan emniyet güçleri, mesaisine kesintisiz olarak devam ediyor.Bu kapsamda başarılı bir operasyona daha imza atıldı.Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu 10 ayrı ülkede yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.Gerçekleştirilen operasyonun detayları, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.Paylaşımda, iadesi sağlanan şahısların suçları ve yakalandıkları ülkeler sıralandı.Bakanlık, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:Kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan, (27) Bulgaristan, (5) Almanya, (2) Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize geri getirildi."KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 23, ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 18 SUÇLU YAKALANDI"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar (23) B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.,Ulusal Seviyede Arananlar (18) E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçen Daire Başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz.