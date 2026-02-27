Uçurumdan Atıp İntihar Süsü Verdiler! Eşi Her Şeyi İtiraf Etti

Aydın'da geçen pazartesi günü Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine uçurumda Mehmet Çiftçi'nin (46) cesedine ulaşıldı. Yapılan soruşturma sonrası Mehmet Çiftçi'nin arkadaşlarıyla birlikte define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle yaralanan Çiftçi'nin hastaneye götürülmek yerine uçurumdan atılarak intihar süsü verildiği ortaya çıktı.Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, Mehmet Çiftçi'nin eşi Gülsüm Çiftçi ile oğlu Umut Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Atilla T., Ercan P., Haluk C. ve Onur Ö. ise tutuklandı.İtirafçı olan Gülsüm Çiftçi'nin ifadesinde 'Aile görüntüsü vermek ve dikkat çekmemek için bizi de define bölgesine götürmüşlerdi. Biz arabada beklerken patlama sesi geldi. Oğlum Umut 'babam yaralandı' dedi. Umut'a 'babanı telefona ver' dedim ve eşim Mehmet telefonu aldı 'ben iyiyim' dedi, telefonu kapattık. Ben eşim ile telefonda görüştüğümde kendisi hayattaydı. Eşimin yanına gitmeme izin vermediler. Oğlum eşimin yanındakilere 'ambulansı arayın' demiş ancak aramamışlar. Sadece kalp masajı yapıp, yüzüne su serpmişler.Sonra da uçurumdan atıp, intihar süsü vermişler. Beni tehdit ettiler, 'kocan öldü zaten, çocuklarının ıslah evine gitmesini mi istiyorsun, sen de hapse girersin' dediler. Eşimi orada bırakıp İzmir'e döndük. Sonra 112'yi arayıp, eşim ile kavga ettiğimizi ve intihar etmiş olabileceğini söyledim. Ama sonra vicdan azabı çektim. 'Eşim çöp poşeti değil ki, öylece aşağıya atılsın' diyerek pişman oldum ve olayı tüm gerçekliği ile anlattım' dediği öğrenildi.