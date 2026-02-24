ABD Başkanı Trump'tan Yeni Tehdit! 'İran Ve Halkı İçin Kötü Olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından aptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ilgili haberlere yanıt verdi.Trump, 'İran'la savaşa karşı olduğu' iddia edilen Caine için, 'Yalan haber medyasında, General Caine'in İran'la savaşa girmeye karşı olduğu yönünde haberler dolaşmaktadır. Bu haberler yüzde yüz yanlıştır' ifadelerini kullandı.İran'la ilgili kararın kendisine ait olduğunu ve bu ülkeye saldırma yönünde bir karar alırsa Caine'in buna uyarak iyi bir şekilde orduyu yöneteceğini kaydeden Trump, 'General Caine, hepimiz gibi savaş görmek istememektedir ancak İran'a karşı askeri düzeyde bir karar alınırsa, bunun kolayca kazanılacağı görüşündedir. Kararı veren benim, anlaşma olmasını tercih ederim ama anlaşma olmazsa o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak' değerlendirmesinde bulundu.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile yürütülen süreçte tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, Tahran yönetiminin anlaşma yapması gerektiğini söyledi.Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran'la devam eden müzakerelere ve askeri müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump'ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump'a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti.Hegseth, askeri saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da 'Her şey masada. Bu Başkan'ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran'ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum.' yanıtını verdi.İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.