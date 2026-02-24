Emekliye 3 Farklı İkramiye Hesabı! Masada Hangi Rakamlar Var

Emekli bayram ikramiyesi tutarı için 3 farklı senaryo var. SSK, Bağkur emeklisi ile dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar bayram ikramiyesi ödenecek? Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenecek ikramiyenin Meclis'ten geçmesi gerekiyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…Hükümetin karar vermesi halinde ikramiye düzenlemesi Meclis gündemine verilecek. İkramiye gibi ödemeler yasal düzenlemeyle belirlendiği için artış ile ilgili değişiklik de yasa ile yapılıyor.Emeklilerin ne kadar ikramiye alacakları belli değil, ancak kulislerde konuşulan bazı rakamlar var. İkramiye ödemeleri 2023'te 2 bin lira olarak ödenirken 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin liraya çıktı.Bu yıl da yine bin liralık artış yapılacağına dair iddialar gündemde. Böyle bir artış yapılması halinde ikramiye ödemeleri 5 bin liraya kadar yükselecek. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek.İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi. Böylelikle ikramiyelere yüzde 37.5 zam yapılmış olacak bu da iki bayramda da 11 bin lira ödeme demek.Üçüncü formül de ikramiyenin 6 bin liraya yükseltilmesini içeriyor. Bu durumda ikramiyede yüzde 50 artış yapılmış, emeklilere de bu yıl toplam 12 bin lira ödenmiş olacak.Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, ikramiye zammı dul ve yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlar içinde geçerli olacak. Bu kişilerin ikramiyesi aylık oranları üzerinden hesaplanacak. Örneğin; eşten maaş alana yani ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana mevcut durumda 3 bin lira verilirken; bu tutar ikramiye 5 bin lira olursa 3 bin 750, 5 bin 500 liraya çıkarsa 4 bin 125, 6 bin lira olursa 4 bin 500 liraya çıkacak.Eşten maaş alan ancak çalışanların yani ölüm aylığı oranı yüzde 50 olanların ikramiyesi ise 2 bin liradan, ilk formüle göre 2 bin 500, ikinci formüle göre 2 bin 750, üçüncü formüle göre de 3 bin liraya çıkacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 25 olanlar yani yetim çocuklar ise bin lira ikramiye alabiliyorken, bu tutar formüllere göre bin 250, bin 375 ya da bin 500 lirayı bulacak. İki aylık alanlara ise bu dosyalardan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ikramiye ödenecek.Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında verilecek.Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. 19 Mart Perşembe de arefe günü. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyesinin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Ama özellikle 15-19 Mart tarihleri arası öne çıkıyor. Kesin tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Artışa ilişkin yasa yetişirse hak sahipleri bu tarihte zamlı olarak ikramiyelerini alacak. Yetişmeme halinde ise sonradan fark ödemesi yapılacak.