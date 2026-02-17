Diplomasi Trafiği Hızlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Etipyo'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor.Türkiye'nin Afrika ile karşılıklı saygı ve stratejik ortaklık temelinde geliştirdiği politika çerçevesinde Erdoğan, bugün Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'ya gidecek.Saat 14.00 sularında Adis Ababa'ya ulaşması öngörülen Erdoğan'ın programı Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaretle başlayacak.Erdoğan, anıta çelenk bırakmasının ardından resmi temaslarına geçecek.Anıt ziyaretinin ardından Erdoğan, Ulusal Saray'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılanacak.İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkilerini tüm veçheleriyle değerlendirecek.Ardından heyetler arası görüşmelere geçilerek stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.Özellikle Aralık 2024'te Ankara'da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi nihayete erdiren Ankara Anlaşması sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.Görüşmede en önemli ana gündem maddelerinden birinin de Gazze'de son durum olduğu belirtiliyor.Bölgedeki insani dramın sonlandırılması için gerçekleştirilen uluslararası çalışmalar, Gazze'nin yeniden imarı için atılması gereken adımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı planın ikinci aşaması da masada olacak.Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak.İmza töreninin ardından Erdoğan ve Ali, düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla ziyaretin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.Erdoğan, onuruna Adis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde verilecek akşam yemeğine katıldıktan sonra günübirlik ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.