Trafikte Yeni Dönem! Dördüncü Işık Geliyor

ABD'de yer alan Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi trafik ışıklarına dördüncü bir ışık ekleme çalışmaları sürdürüyor. Üniversite tarafından test edilen dört renkli sistemde, yeşil ışığın altına yerleştirilecek beyaz sinyal, tam otonom bir trafik düzenine geçişi yönetmeyi amaçlıyor.Beyaz ışık, yoğun şertiler ve kavşaklarda sürücüsüz araçlarla iletişime geçerek onların güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak bir 'follow-on' (takip et sinyali) işlevini yerine getirecek.Geliştirilen sisteme göre otonom araçlar, beyaz ışık sinyaliyle yönlendirilerek trafikte ayrı bir düzen içinde hareket edecek. İnsan sürücülerin kullandığı araçlar ise mevcut trafik ışıkları ve akış kurallarına göre ilerlemeyi sürdürecek.Araştırma sonuçlarına göre bu uygulamanın trafik akışını daha verimli hale getirerek seyahat süresini yüzde 10'a kadar kısaltabileceği ve yakıt tüketiminde de düşüş sağlayabileceği öngörülüyor.Deneme süreci şu an için Kuzey Carolina'da yürütülüyor. Özellikle yaya hareketliliğinin sınırlı olduğu limanlar gibi kontrollü otonomi bölgelerinde testler gerçekleştiriliyor.Henüz yalnızca Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi tarafından benimsenmiş olsa da, uygulamanın başarılı olması halinde yoğun otonom araç kullanımına sahip şehirlerin de sistemi devreye alabileceği ifade ediliyor.Ancak uzmanlar, sistemin beklenen verimi sağlayabilmesi için trafikteki araçların en az yüzde 30 ila 40'ının otonom özellikte olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu eşiğin altında kalınması halinde uygulamanın trafik akışına katkısının sınırlı olacağı ifade ediliyor.Söz konusu oranın kısa vadede yakalanmasının zor olduğu ve bunun bir nesil sürebileceği belirtilse de, çalışmanın gelecekte yaygınlaşması beklenen otonom ulaşım altyapısına yönelik stratejik bir hazırlık niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.