Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısında Konuşuyor...Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:Gazze'de son yüzyılın en ağır insanlık suçu işlenmiştir. Ölüme terk edilen kadınların, çocukların, yaşlıların çığlıkları yeterinde duyulmamış, yeterince duyarlılık gösterilmemiştir. Soykırımcı İsrail Başbakanı ve hükümeti insan hakları ihlaline devam etmiştir.İsrail hükümetinin geçtiğimiz günlerde Batı Şeria için aldığı karar, soykırım suçunun farklı kanallardan işlediğinin kanıtıdır. Yahudi yerleşimcilere alan açmayı hedefleyen her türlü gayrimeşru adım, hakkın ve hakikatın barajını aşamayacaktır. İsrail'in yasa dışı ilhakı hükümsüzdür.Süper güç Türkiye'nin adımları duyulmaya başlandı. ABD-İran arasında fikir birliği temennimizdir.Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur.Depreme dayanıklı kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilmiştir. 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Asrın felaketinde hiç kimse ihmal edilmedi.Asrın inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölümün inşası tamamlanmış ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi.CHP'nin işi gücü fitne fesattır. Geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Bakanlarımızın yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini anımsatacak bir meclis değil.Gazi Meclis aciz meclis değildir. Gazi Meclisi savaş alanına çevirmenin kime ne faydası var? Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. İstanbul'daki tezgahınız bozuldu öfkeniz buna mı?CHP zihniyetini ayıplıyorum, haddinizi bilin.'