Google Sesinizi Kopyalamış Olabilir!

Teknoloji devi, yeni bir Google ses kopyalama davası ile karşı karşıya. Google'ın yapay zeka destekli not alma aracı NotebookLM, ünlü bir radyo sunucusunun sesini izinsiz olarak kopyaladığı iddiasıyla gündeme geldi. Bu dava, yapay zeka etiği ve kişilik hakları konusunda önemli bir tartışmayı ateşlemiş durumda.Davanın merkezinde, Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) eski sunucusu David Greene bulunuyor. Greene, Google'ın NotebookLM aracındaki “Sesli Genel Bakışlar” özelliğinde kullanılan yapay zeka sesinin, kendi ses tonuna ve konuşma tarzına ürkütücü derecede benzediğini iddia ediyor. Sunucuya göre bu benzerlik sadece ses tonuyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda yıllardır kurtulmaya çalıştığı kendine özgü konuşma alışkanlıklarını ve dolgu kelimeleri de içeriyor.David Greene, sesinin izni olmadan ve herhangi bir ücret ödenmeden ticari bir üründe kullanılmasının, dinleyiciler nezdinde bir kimlik karmaşasına yol açabileceğini savunarak yasal yollara başvurdu. Bu durum, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin telif ve kişilik hakları konusundaki gri alanları bir kez daha gözler önüne seriyor.İddiaların ardından Google cephesinden gelen yanıtta ise davanın asılsız olduğu belirtildi. Şirket, NotebookLM'in Sesli Genel Bakışlar özelliğinde kullanılan sesin, profesyonel ve ücretli bir seslendirme sanatçısı tarafından stüdyo ortamında kaydedildiğini açıkladı. Google, bu sesin belirli bir medya figürünün kopyası olmadığını ve yapay zeka modelinin eğitim sürecinde tek bir kişiye dayandırılmadığını vurguluyor.Bununla birlikte, NotebookLM, kullanıcıların yükledikleri belgeleri özetleyen, analiz eden ve sesli bir şekilde sunan öğrenme odaklı bir araç olarak geliştirildi. Özellikle uzun metinleri bir radyo programı formatında dinleme imkanı sunan “Sesli Genel Bakışlar” özelliği, bu davanın merkezinde yer alıyor. Davada, Google'ın yapay zeka modelini doğrudan Greene'in sesiyle eğittiğine dair somut bir kanıt henüz sunulmuş değil.