Araç Sahipleri Dikkat! Hasar Tespitinde Yeni Dönem

Sigorta hasarlarında eksper seçimi artık sadece sigorta şirketlerinin inisiyatifinde olmayacak; sigortalılar da eksper talep edebilecek ve raporlara itiraz edebilecek.Eksper atamaları, ücretler ve süreçler 'Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği' ile net kurallara bağlandı. Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.Yeni düzenlemeyle sigortalılar, sigorta sözleşmesinden yararlanan kişiler ve sigorta ettirenler, daha önce eksper atanmadıysa dosya için kendi eksperlerini talep edebilecek. Sigorta şirketleri bu hakkı poliçelerinde açık şekilde belirtmek zorunda olacak.Hasar ihbarları sigortalı veya hak sahibi tarafından yapılacak ve bilgiler bir iş günü içinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine iletilecek.Trafik sigortasında belirli bir hasar tutarının üzerindeki dosyalarda eksper ataması zorunlu olacak ve atamalar, Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı olarak yapılacak. Böylece aynı eksperlere sürekli iş verilmesinin önüne geçilecek. Araçlardaki değer kaybı tazminatı da eksper tarafından detaylı raporlanacak.Kasko sigortasında ağır veya tam hasar tespitleri de EKSİST üzerinden atanan eksperler tarafından yapılacak. Sigortalılar ve sigorta şirketleri, eksper raporlarına üç iş günü içinde itiraz edebilecek; itiraz üzerine yeni bir eksper görevlendirilecek. Talep halinde en az 10 yıl deneyimli hakem eksper atanacak ve raporu kesin olacak.Eksperlerin performansı da atamalarda dikkate alınacak ve raporlar elektronik ortamda hazırlanıp eş zamanlı erişim sağlanabilecek. Atama bildirimi alan eksperin işi 6 saat içinde kabul etmemesi durumunda, işi kabul etmiş sayılacak; reddederse yeni bir atama yapılacak.Örneğin, bir sürücü başka bir aracın zarar görmesine sebep oldu. Sigorta şirketi hasar dosyasını açtı ve EKSİST sistemi üzerinden eksper atandı. Eksper, karşı aracın 150 bin lira maddi hasarını tespit ederken, aynı anda değer kaybı tazminatını da 40 bin lira olarak belirledi.Böylece sigorta şirketi, toplam 190 bin liralık ödemeyi kazaya karışan tarafın beklemesine gerek kalmadan karşı tarafa yaptı. Ekspertiz ücreti de sigorta şirketi tarafından karşılanacak, vatandaşın cebinden ek bir ödeme çıkmayacak.Ekspertiz ücretleri taban ücretin altında olmamak kaydıyla taraflar arasında belirlenecek; ilk raporun ücreti sigorta şirketi tarafından ödenecek. İtiraz durumunda fark küçükse itiraz eden taraf, büyükse aleyhine sonuç çıkan taraf ücreti ödeyecek.Taban ücretler her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranında artırılacak.Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper ataması uygulaması, ilk etapta Bursa ve Ordu'da pilot olarak başlatılacak. Pilot uygulamanın süresi Kurul kararıyla uzatılabilecek.