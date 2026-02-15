Motor Tutkusu Hayattan Kopardı!

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletiyle yolda ilerleyen Berat Salih Baykal, sollama yapmak istedi.Baykal bu sırada karşı yönden gelen Ferhat O. idaresindeki ciple kafa kafaya çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Baykal ağır yaralandı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde Baykal'ın motosikletle ilerlediği sırada sollama yaptığı ve karşı yönden gelen araçla çarpıştığı anlar görüldü.Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baykal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.Ameliyata alınan Baykal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek sürücü Ferhat O. ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurdu.Yapılan incelemede Berat Salih Baykal'ın kusurlu olduğu tespit edildi.Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ferhat O. ise emniyete götürüldü.Burada ifadesi alınarak hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan işlem başlatılan Ferhat O. adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan Ferhat O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer yandan Baykal'ın sosyal medya hesabında motosiklet kullandığı bir görüntüsünü 'Yürek parayla alınmaz' notuyla, bir başka fotoğrafını ise 'Benden ikinci şans diye bir şey yok' notuyla paylaştığı görüldü.Berat Salih Baykal'ın Türkiye E-Spor Futbol Ligi'nde (TEFL) oyuncu olduğu ve Sivasspor E-Spor takımında da eski takım kaptanı olduğu da öğrenildi.Baykal'ın cenazesi, 9 Şubat Pazartesi günü Kazlıçeşme Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.