Evde Bakım Yardımı Yükseldi!

Son dakika haberine göre, dar gelirli hanelere yönelik evde bakım yardımı ödemesinin 2026 yılı itibarıyla 13 bin 878 TL'ye yükseldiği duyuruldu.Bu yardım tutarı 2025 yılı Temmuz döneminde 11 bin 702 TL olarak uygulanıyordu.Memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellenen sosyal destek ödemeleri kapsamında evde bakım yardımının yeni tutarı açıklandı.Bakıma muhtaç engelli bireylerin ailelerine verilen destek, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 13 bin 878 TL olarak uygulanmaya başladı.Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı gerçekleştirildi.Halihazırda 516 bin vatandaş, Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor.Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapılıyor.Hak sahipleri ödeme durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından takip edebiliyor.Başvurularda yalnızca gelir kriteri yeterli olmuyor.Yardımın bağlanabilmesi için bakıma ihtiyaç duyan kişi adına Engelli Sağlık Kurulu Raporu alınması gerekiyor.Raporda “tam bağımlı” ibaresinin bulunması zorunlu tutuluyor. Eski raporlarda yer alan “ağır engelli” ifadesi de aynı kapsamda değerlendiriliyor.Evde bakım yardımı ödemeleri, her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. 2026 yılı Şubat dönemi için güncellenen ödemelerin ayın 15'i ile 30'u arasında il bazlı olarak hesaplara yatırıldığı açıklandı.Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarının, net asgari ücretin 2/3'ü olması,Engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,Kişilerin engel durumlarını, engel gruplarını, engel tür ve derecelerini değerlendiren rapordur.Raporun engelli sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili hastanelerden birinde düzenlenmiş olması gerekir.Yetişkin bireyler için; raporda “ağır engelli” veya “tam bağımlı” ibarelerinden birine yer verilmesi gerekir.18 yaşından küçükler için; raporda ““ağır engelli”, “çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “belirgin özel gereksinimi vardır”, “özel koşul gereksinimi var” ibarelerinden birine yer verilmesi gerekir.Bakım hizmetleri değerlendirme heyetince, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi.BAŞVURU SÜRECİBaşvuru, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yapılır.Başvuru Engelli bireyin kendisi, Bakım vermeyi talep eden kişi, vasisi ve ailesi aşağıdaki kişilerden biri tarafından yazılı olarak yapılır:Akraba kategorisine girenler:Üveyler dahil olmak üzere engelli bireyin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, torun çocukları, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, kardeş torunları, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her biri.-T.C. Kimlik Numarası-Yabancı uyruklular için ikamet izni ve yabancı kimlik numarası-Sağlık raporu-Hane halkının gelir bilgileri ve varlıklarına ilişkin yazılı beyanları, varsa gelirlere ilişkin belgeler (Ücret Bordrosu, Kira Dekontu vs.)-Engelli birey kısıtlanmışsa vesayet kararı-Dava devam ediyorsa tevzi formu-Açık Rıza Formu-Hane halkında boşanan varsa boşanma kararı-Hane halkında öğrenimine devam eden varsa öğrenci belgesiAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde bulunan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti, engelliyi ve ailesini ziyaret eder.Heyet, sosyal çalışma görevlileri, tabip, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru unvanına sahip lisans mezunu üç kişiden oluşturulur.Heyet bu kişilerden oluşturulamıyorsa, lisans mezunu personellerden oluşturulur.Heyet ziyaretten sonra engelli hakkında bir bakım raporu düzenler.Bakım raporunda engellinin evde bakıma ihtiyacı olduğu belirtilirse kişiye evde bakım aylığı bağlanır.Başvurunun olumsuz değerlendirildiği başvurucuya yazılı olarak bildirilir.Başvurucu, kararın kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde karara itiraz edebilir.İtiraz, evde bakım aylığı bağlanılması talebinin yapıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne yapılır.İtiraz üzerine müdürlük yeni bir heyet oluşturur.Bu heyette, bir önceki heyetteki üyelerin hiçbiri bulunmaz.Heyetin düzenlemiş olduğu rapor son rapordur. Bundan sonra müdürlük nezdinde başka bir itiraz prosedürü bulunmamaktadır.Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; Eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.1-) Engelli bireyin başka bir şehre kalıcı olarak yerleşmesi halinde yardım durdurulur. Bu durumda müdürlüğe başvurarak engelli bireyin taşındığı şehre nakil işlemlerinin yapılması talep edilir. Yeni ikametin bağlı olduğu il müdürlüğü inceleme yaparak yardımın devam edip etmeyeceğine karar verir. 90 gün içerisinde nakil için talepte bulunulmazsa yardım sonlandırılır.2-) Engelliye ait sağlık kurulu raporunun süresinin sona ermesi halinde yardım durdurulur. Rapor süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yeniden rapor alınması gerekir. Yeni rapor şartları sağlıyorsa ödeme tekrar başlatılır. Arada ödenmeyen aylar toplu olarak ödenir. Yeni rapor şartları sağlamıyorsa yardım sonlandırılır.-Engelli bireyin ya da bakım verenin vefatı.-Bakım verenin değişikliği veya feragati.-Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin 2/3'ünü geçmesi.-Engelli bireyin özel bakım merkezi veya bakım ve rehabilitasyon merkezine sürekli olarak yerleştirilmesi.-Engelli bireyin veya bakım verenin tutuklanması ya da hükümlü olarak cezaevine yerleştirilmesi.-Bakım verenin, yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi.-Bakım verenin bakıma ihtiyacı olan engelli birey ile bakım raporunda belirtilmesine rağmen, fiilen aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi halinde.