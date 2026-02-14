Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) kar yağışının beklendiği bildirildi.MGM tarafından 'sarı' alarm verilerek fırtına ve sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: 'Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye.'Rüzgarın, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıAYDIN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusu ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,sabah saatlerinde Doğu karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 4°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.DİYARBAKIR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı