Sevilen Dizi Satın Alındı!

Apple, yayınlandığı günden bu yana büyük ses getiren bilim kurgu dizisi Severance‘ın tüm fikri mülkiyet haklarını satın alarak yapımın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Deadline tarafından yayınlanan rapora göre teknoloji devi, bu anlaşma için 70 milyon doların hemen altında bir ödeme gerçekleştirdi. Daha önce Fifth Season stüdyosu tarafından üretilen dizi, bu hamleyle birlikte artık doğrudan Apple Studios tarafından şirket içinde geliştirilecek. Fifth Season ise dizinin yaratıcısı Dan Erickson ile birlikte yürütücü yapımcı olarak projede kalmaya devam edecek.Bu stratejik satın almanın arkasındaki en temel nedenlerden biri, yapımcı stüdyo Fifth Season'ın karşılaştığı ciddi mali zorluklar oldu. Özellikle dizinin ikinci sezonunda üretim maliyetlerinin bölüm başına 20 milyon dolara kadar yükseldiği belirtiliyor. Buna ek olarak, çekimlerin yapıldığı New York'taki vergi iadelerinde yaşanan gecikmeler ve artan faiz oranları stüdyonun yükünü ağırlaştırdı. Apple yönetimi, dizinin mülkiyetini alarak bu finansal yükü daha kolay yönetebileceğine ve maliyetleri dengeleyebileceğine karar verdi.Dizi şu an için toplam dört sezon olarak planlanmış olsa da, hakların Apple'a geçmesi Severance evreninin genişlemesi ihtimalini güçlendiriyor. Yönetmen Ben Stiller ve dizinin yaratıcısı Dan Erickson; ana hikayenin geçmişini anlatan yapımlar (prequel), farklı karakterlere odaklanan yan hikayeler (spin-off) veya dizinin yabancı uyarlamalarını yapma fikrine oldukça sıcak bakıyor. Apple'ın tam kontrolü sağlaması, sezonlar arasındaki uzun bekleme sürelerinde izleyiciyi tutacak yeni projelerin önünü açabilir.Şirket ayrıca bu hamleyle yetenek yönetimi ve ödeme modellerinde de değişikliğe gidebilir. Apple, izlenme oranlarına ve maliyet dengesine dayalı performans bazlı bonus sistemini bu yapımda daha etkin kullanmayı hedefliyor. Öte yandan merakla beklenen üçüncü sezonun senaryolarının büyük ölçüde tamamlandığı, ancak geliştirme sürecinin uzaması nedeniyle bu yaz başlaması planlanan çekimlerin birkaç hafta ertelenebileceği ifade ediliyor.